NYΤ: Οι χαμένες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ εμποδίζουν τους όρους εκεχειρίας για «ασφαλές άνοιγμα»

Ένα κρίσιμο τεχνικό αδιέξοδο έχει προκύψει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν παραδέχεται ότι δεν μπορεί να εντοπίσει ή να απομακρύνει όλες τις ναυτικές νάρκες που έχει τοποθετήσει στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τους New York Times.

Η εξέλιξη, την οποία επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, απειλεί να εκτροχιάσει την πρόσφατη εντολή του προέδρου Τραμπ για «πλήρες, άμεσο και ασφαλές» άνοιγμα της πλωτής οδού, ως προϋπόθεση για μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Η «τυχαία» ναρκοθέτηση δημιουργεί έναν εφιάλτη πλοήγηση.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) χρησιμοποίησε εκατοντάδες μικρά, δύσκολα στον εντοπισμό σκάφη για να ναρκοθετήσει το στενό λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η ναρκοθέτηση πραγματοποιήθηκε χωρίς συστηματική καταγραφή, με αποτέλεσμα πολλές τοποθεσίες να παραμένουν άγνωστες.

Περαιτέρω περιπλοκές στο «άνοιγμα του Ορμούζ» προκαλεί το γεγονός ότι πολλές από τις νάρκες τοποθετήθηκαν με τρόπο που τους επέτρεπε να παρασύρονται, καθιστώντας αναξιόπιστους τους προηγούμενους χάρτες «ασφαλών διαδρομών» που είχε δημοσιεύσει η Τεχεράνη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε σε αυτούς τους «τεχνικούς περιορισμούς» νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι, αν και η Τεχεράνη ενδέχεται να είναι πολιτικά πρόθυμη να χαλαρώσει τον αποκλεισμό, δεν διαθέτει τις εξειδικευμένες δυνατότητες ναρκαλιείας που απαιτούνται για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση.

Οι νάρκες συνιστούν σημαντικό υλικοτεχνικό εμπόδιο για τις παγκόσμιες ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες δύσκολα θα επαναλάβουν την κανονική διέλευση από ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία συμφόρησης παγκοσμίως χωρίς επαληθευμένη πιστοποίηση ότι η περιοχή είναι «καθαρή από νάρκες».

Η αδυναμία του Ιράν να απομακρύνει γρήγορα τις νάρκες ενδέχεται να υπονομεύσει τη «μέγιστη μόχλευση» που επιδίωκε να ασκήσει ο Λευκός Οίκος μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιτυχίες του.

Ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επαρκείς δυνατότητες ταχείας αποναρκοθέτησης· ως εκ τούτου, το «ασφάλιστρο κινδύνου» στην παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν αναμένεται να υποχωρήσει βραχυπρόθεσμα.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν ότι οι «τεχνικοί περιορισμοί» που επικαλείται ο Αραγτσί υποδηλώνουν πως το 15% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου που βρίσκεται σήμερα εκτός αγοράς δεν θα επιστρέψει άμεσα.