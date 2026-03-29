NYT: Το Ιράν αποδεικνύει πως παραμένει απειλή με το κρυφό του οπλοστάσιο

Το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να ανταποδίδει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά και να πλήττει γειτονικά κράτη, παρά τις δηλώσεις της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους New York Times.

Πρόσφατα, Ιρανικά drones και πύραυλοι στόχευσαν αμερικανική στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία, λιμάνι στο Ομάν, το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ και εργοστάσιο αλουμινίου στο Άμπου Ντάμπι, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και θανάτους.

Παρά τις αμερικανικές και ισραηλινές εκτιμήσεις, όπως του Ντόναλντ Τραμπ και της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας, που υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη έχει περιοριστεί κατά 90% στις επιθέσεις της και ότι το 70% των εκτοξευτών πυραύλων της έχει καταστραφεί, η πραγματικότητα δείχνει διαφορετική εικόνα.

Οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει αρκετούς πυραύλους και drones για να αποσταθεροποιεί την περιοχή και να απαντά στους εχθρούς του. Εκατομμύρια Ισραηλινοί συνεχίζουν να αναζητούν καταφύγια καθημερινά, ενώ οι σειρήνες και οι εκρήξεις προκαλούν πανικό. Ακόμη και η αναχαίτιση πυραύλων μπορεί να οδηγήσει σε θύματα, όπως συνέβη στο Άμπου Ντάμπι, όπου δύο άτομα σκοτώθηκαν από θραύσματα πυραύλου.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν πλήξει σημαντικά την ιρανική ηγεσία, τη ναυτική και αεροπορική υποδομή της χώρας, αλλά, όπως τονίζει ο Φαρζίν Ναντίμι από το Washington Institute, ο κύριος δείκτης ισχύος για το Ιράν παραμένει η δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν διαθέτει χιλιάδες drones τύπου Shahed και εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους, παρά τις επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων, ενώ η μείωση του ρυθμού επιθέσεων μπορεί να οφείλεται σε αναδιάταξη στρατηγικής και στόχων.

Η Κέλι Γκριέκο από το Stimson Center υπογραμμίζει ότι σημασία δεν έχει ο αριθμός των επιθέσεων, αλλά η αποτελεσματικότητα με την οποία το Ιράν χρησιμοποιεί το οπλοστάσιό του. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Ιρανοί προσαρμόζονται, μαθαίνουν και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών τους. Το κύμα επιθέσεων συνεχίζεται, με πυραύλους και drones να προκαλούν ζημιές σε όλη την περιοχή του Κόλπου, ενώ η συνεργασία με τους Χούθι ενισχύει την πίεση κατά των αντιπάλων του Ιράν.

Παρά τις ισραηλινές αναχαιτίσεις, το Ιράν πέτυχε πλήγματα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, δείχνοντας ότι έχει εντοπίσει αδυναμίες στην άμυνα του Ισραήλ και αξιοποιεί βαλλιστικούς πυραύλους με κεφαλές πολλαπλών βλημάτων, που διασπείρουν μικρές βόμβες σε μεγάλη ακτίνα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει 20–30 πυραύλους ημερησίως, είτε από υπόγειες βάσεις είτε από «πόλεις πυραύλων», που παραμένουν δύσκολα ανιχνεύσιμες, διατηρώντας ουσιαστικά τη στρατιωτική του ισχύ και ικανότητα αποσταθεροποίησης της περιοχής.

