Νετανιάχου: Υπάρχει «καλή πιθανότητα» για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων

Την πεποίθησή του ότι «υπάρχει μια καλή πιθανότητα» για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Fox Business, λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο, σημείωσε αισιόδοξα ότι «πιστεύω ότι υπάρχει καλή πιθανότητα να έχουμε κατάπαυση πυρός», επιβεβαιώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά στην Ντόχα.

Netanyahu to Fox News: I think a Gaza ceasefire can be achieved soon. #Gaza pic.twitter.com/ZyAvO6TvrA