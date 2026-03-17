Νετανιάχου: Δίνουμε στον ιρανικό λαό την ευκαιρία να απομακρύνει το καθεστώς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η εξουδετέρωση του Ιρανού αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί από το Ισραήλ αποτελεί μέρος του στόχου του να «αποσταθεροποιήσει» το ιρανικό καθεστώς στην συνεχιζόμενη αεροπορική του επίθεση εναντίον των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να δώσει στον ιρανικό λαό «την ευκαιρία να απομακρύνει» το καθεστώς από την εξουσία.

تبریک نوروزی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برای مردم ایران



Prime Minister Benjamin Netanyahu’s greetings to the Iranian people on the occasion of Nowruz. pic.twitter.com/fVb0aTvhMZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

Η εξουδετέρωση του Λαριτζανί από το Ισραήλ, καθώς και του διοικητή της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, αντικατοπτρίζει την «αποσταθεροποίηση αυτού του καθεστώτος με την ελπίδα να δοθεί στον ιρανικό λαό η ευκαιρία να το απομακρύνει», λέει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε το γραφείο του.

«Αυτό δεν θα συμβεί μονομιάς. Δεν θα συμβεί εύκολα. Αλλά αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε την ευκαιρία να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», σημείωσε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε ότι «ταυτόχρονα, βοηθάμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας στον Κόλπο» εν μέσω των επιθέσεων του Ιράν στην περιοχή, λέγοντας ότι «μίλησε εκτενώς» για το θέμα χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αεροπορικών και ναυτικών μας δυνάμεων, μεταξύ εμού και του Προέδρου Τραμπ και της ομάδας του. Θα βοηθήσουμε τόσο μέσω έμμεσων επιθέσεων, οι οποίες δημιουργούν τεράστια πίεση στο ιρανικό καθεστώς, όσο και μέσω άμεσων επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπλήξεις», κατέληξε ο Νετανιάχου.