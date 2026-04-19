Νετανιάχου: Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει - Μάχη του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, περιγράφοντας τη σύγκρουση με το Ιράν ως μια ευρύτερη μάχη με παγκόσμιες προεκτάσεις.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια «μάχη πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα», αναφερόμενος στο Ιράν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποτελεί μια δύναμη που, όπως είπε, επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη διεθνή τάξη, να απειλήσει την ύπαρξη του Ισραήλ και να πλήξει τη Δύση συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ είναι καθοριστική στη διαχείριση αυτής της αντιπαράθεσης.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ακόμη ότι έχουν ήδη επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η κατάσταση παραμένει ρευστή και εξελίσσεται διαρκώς. «Τίποτα δεν έχει τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες και απρόβλεπτες.