Νετανιάχου: Η εκεχειρία έγινε «σε πλήρη συνεργασία» με το Ισραήλ - Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επετεύχθη «σε πλήρη συνεργασία» με το Ισραήλ και διευκρίνισε ότι η χώρα «δεν ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι «το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό του Ιράν πρέπει να αφαιρεθεί από τη χώρα, είτε μέσω μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας είτε με τη συνέχιση στρατιωτικών ενεργειών».

«Η εκεχειρία δεν σηματοδοτεί το τέλος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έχουμε ακόμη στόχους να επιτύχουμε, είτε μέσω συμφωνίας είτε συνεχίζοντας τις μάχες». Τόνισε επίσης ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν καλύπτει τη Χεζμπολάχ και ότι το Ισραήλ θα «συνεχίσει να τους επιτίθεται».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ετοιμότητα της χώρας να ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις «ανά πάσα στιγμή», προειδοποιώντας ότι «το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη».

«Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ. Το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ», δήλωσε ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν πλήξει το πυραυλικό πρόγραμμα και τους πυρηνικούς στόχους του Ιράν, θέτοντας τη χώρα χρόνια πίσω.

