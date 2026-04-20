Νετανιάχου: Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το έργο μας στο Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε τελετή για την Ημέρα Μνήμης στην Ιερουσαλήμ ότι Ισραηλινοί πιλότοι ελέγχουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, αλλά το Ισραήλ «δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του» εκεί.

Ο κόσμος, λέει, αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του «και να υπερασπιστεί την ανθρωπότητα απέναντι στον βάρβαρο φανατισμό», όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο, «κουβαλούν ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό στους ώμους τους».