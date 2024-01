Νέος μυστηριώδης θάνατος Ρώσου δημοσιογράφου

Νεκρός στην άκρη του δρόμου βρέθηκε Ρώσος πολεμικός ρεπόρτερ, ο οποίος είχε ορκιστεί να δημοσιεύσει νέες λεπτομέρειες για «γιγαντιαία διαφθορά» στην πόλη Μαριούπολη της Ουκρανίας στην οποία εισέβαλε ο Ρώσος πρόεδρος το 2022.

Το πτώμα του 39χρονου Alexander Rybin ανακαλύφθηκε στην άκρη του δρόμου κοντά στο Shakhty, στην περιοχή Rostov της Ρωσίας, το Σάββατο 6 Ιανουαρίου.

Είναι ο τελευταίος σε μια σειρά μυστηριωδών θανάτων που συνδέονται με τα μέσα ενημέρωσης εν μέσω του πολέμου του Ρώσου προέδρου κατά της Ουκρανίας, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η οποία μετέδωσε την είδηση την Τρίτη (9/1) μέσω του site της.

Το ρεπορτάζ του από Μαριούπολη την οποία επισκέφθηκε για δημοσιογραφικούς λόγους, επέκρινε το καθεστώς Πούτιν για την καθυστέρησή του στην ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο παραλιακής πόλης στην Αζοφική Θάλασσα.

Ο δημοσιογράφος -ο οποίος είχε καλύψει την προσάρτηση της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας από τον Πούτιν- αποκάλυψε την εισροή μεταναστών για να αναλάβουν την ανοικοδόμηση και την άντληση τεράστιων χρημάτων από τη Ρωσία.

The body of journalist Alexander Rybin was found in the city of Shakhty in the Rostov Oblast. It is not known what caused his death. Rybin cooperated with the Rabkor website, whose editor-in-chief is Russian sociologist Boris Kagarlitsky. pic.twitter.com/S533mjR2ol