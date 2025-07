Νέο βίντεο δείχνει τις ζημιές στο ελληνόκτητο πλοίο μετά από επίθεση των Χούθι στα ανοιχτά της Υεμένης

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνει το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Magic Seas λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκε την Κυριακή από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι, ανοιχτά της Υεμένης. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του πλοίου.

Στο βίντεο διακρίνεται καπνός να υψώνεται από το κατάστρωμα, ενώ σπασμένα γυαλιά καλύπτουν το δάπεδο της γέφυρας. Σε μεταγενέστερη σκηνή φαίνεται νερό να εισβάλλει στους χώρους διαβίωσης και αρκετά μέλη του πληρώματος να φορούν σωσίβια.

First video from inside the Magic Seas ship before it was sunk after being targeted by the Yemeni Armed Forces. pic.twitter.com/93iZS7kaY4