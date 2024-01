NATO: Ξεκινά ένα από μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια με τη συμμετοχή 90.000 στρατιωτών

Περίπου 90.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν στα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες, που φέρουν τον τίτλο «Ακλόνητος Υπερασπιστής» (Steadfast Defender 2024), τα οποία θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσουν έως τον Μάιο, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της Συμμαχίας Κρις Κάβολι.

«Η Συμμαχία θα επιδείξει την ικανότητά της να ενισχύσει τον ευρωατλαντικό χώρο με μια διατλαντική κίνηση δυνάμεων από τη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο Αμερικανός στρατηγός σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τη διήμερη συνάντηση των αρχηγών γενικών επιτελείων άμυνας των χωρών.

Οι στρατιώτες θα προέρχονται από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τη Σουηδία, σύμφωνα με τον Κάβολι.

Πρόκειται για τα μεγαλύτερης έκτασης στρατιωτικά γυμνάσια της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Οι στρατιωτικοί ελιγμοί θα επικεντρωθούν στην αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του dpa, το σενάριο για την άσκηση Steadfast Defender είναι μια ρωσική επίθεση σε έδαφος συμμάχου του ΝΑΤΟ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενεργοποιεί το Άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ που κατοχυρώνει τη δέσμευση συλλογικής άμυνας για όλους τους συμμάχους του.

