Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα τη Δευτέρα, σε επίδειξη αεροπορικής ετοιμότητας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, τη στιγμή που το διεθνές ενδιαφέρον είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ABC News.

Γαλλικά μαχητικά Rafale απογειώθηκαν από βάση στη Λιθουανία στο πλαίσιο της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενα από αεροσκάφη Σουηδίας, Φινλανδίας, Πολωνίας, Δανίας και Ρουμανίας, για την παρακολούθηση της ρωσικής πτήσης.

Η ρωσική αποστολή περιλάμβανε δύο υπερηχητικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 και περίπου δέκα μαχητικά αεροσκάφη SU-30 και SU-35 που συνόδευαν τα στρατηγικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η πτήση ήταν προγραμματισμένη και πραγματοποιήθηκε πάνω από ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής, με διάρκεια άνω των τεσσάρων ωρών, στο πλαίσιο τακτικών αποστολών μεγάλου βεληνεκούς.

Το ΝΑΤΟ αναφέρει ότι συχνά αναχαιτίζει ρωσικά αεροσκάφη που πλησιάζουν τον εναέριο χώρο του χωρίς ενεργούς αναμεταδότες ή σχέδια πτήσης, γεγονός που οδηγεί σε αποστολές αναγνώρισης από συμμαχικά μαχητικά.

Οι περισσότερες πτήσεις σχετίζονται με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ενώ η αποστολή αεροπορικής αστυνόμευσης στη Βαλτική έχει ενισχυθεί από το 2004, όταν τα κράτη της Βαλτικής εντάχθηκαν στη Συμμαχία.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ πραγματοποιούσε εκατοντάδες αναχαιτίσεις ετησίως πάνω από τη Βόρεια Ευρώπη, κυρίως σε περιοχές κοντά σε διεθνή ύδατα.

Στη Λιθουανική βάση Šiauliai, γαλλικά Rafale βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, με τα πληρώματα να απογειώνονται μέσα σε λίγα λεπτά όταν ενεργοποιείται συναγερμός αναχαίτισης.

Η τελευταία επιχείρηση καταγράφηκε τη Δευτέρα, όταν τα Rafale απογειώθηκαν για να επιθεωρήσουν και να παρακολουθήσουν τη ρωσική πτήση σε συνεργασία με συμμαχικά αεροσκάφη.

Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική αποτελεί μόνιμο μηχανισμό επιτήρησης του εναέριου χώρου των κρατών μελών, μετά την ένταξη των χωρών της περιοχής στη Συμμαχία. Τα συμμαχικά μαχητικά βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για απογείωση, προκειμένου να αναγνωρίζουν και να συνοδεύουν αεροσκάφη που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τους διεθνείς κανόνες πτήσης.

Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, οι αναχαιτίσεις αυτές δεν συνιστούν άμεση απειλή, αλλά διαδικασία ταυτοποίησης και παρακολούθησης. Η παρουσία ρωσικών στρατηγικών αεροσκαφών στην περιοχή έχει καταγραφεί επανειλημμένα, κυρίως στο πλαίσιο πτήσεων από και προς το Καλίνινγκραντ και άλλες επιχειρησιακές ζώνες της Ρωσίας.