Ναγκόρνο Καραμπάχ: Πυροβολισμοί παρά την εκεχειρία

Πυροβολισμοί ακούστηκαν την Πέμπτη στην πρωτεύουσα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μία ημέρα αφότου οι τοπικοί εθνοτικοί Αρμένιοι στην αποσχισθείσα περιοχή αναγκάστηκαν να παραδοθούν στο Αζερμπαϊτζάν και να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός.

Representatives of Nagorno-Karabakh are moving towards Yevlakh, for negotiations with the Azerbaijani side pic.twitter.com/5PVNh9QaAx

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν σε ένα φωνητικό μήνυμα που άφησε μία από τις πηγές. Μια δεύτερη πηγή, επίσης στην πρωτεύουσα, δήλωσε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί νωρίτερα την Πέμπτη.

Δεν ήταν σαφές ποιος πυροβολούσε.

«Οι πυροβολισμοί είναι πολύ έντονοι και πολύ δυνατοί, άρα σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι εθνοτικοί Αρμένιοι κατηγορούν τις δυνάμεις του Αζερμπαιτζάν για παραβίαση της εκεχειρίας ωστόσο το Υπουργείο Άμυνας του τελευταίου διαψεύδει ότι οι πυροβολισμοί προέρχονται από τους άνδρες του.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ κήρυξε τη νίκη επί της ορεινής περιοχής την Τετάρτη, λέγοντας ότι η "σιδηρά γροθιά" του έστειλε την ιδέα ενός αυτονομιστικού αρμενικού Καραμπάχ στην ιστορία μετά από μια αστραπιαία 24ωρη στρατιωτική επιχείρηση.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα πως η αντιπροσωπεία των Αρμενίων του Ναγκόρνο-Καραμπάχ έφθασε για συνομιλίες αφού αυτή η αποσχισθείσα περιφέρεια του Αζερμπαϊτζάν αναγκάσθηκε να συνάψει μια εκεχειρία που προκάλεσε εκκλήσεις για την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Η διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων είχε ανακοινωθεί χθες, Τετάρτη, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση αστραπή του Μπακού που ανάγκασε τους αυτονομιστές να συνθηκολογήσουν έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων.

Το Μπακού θέλει τώρα να διαπραγματευθεί την επανένταξη στην επικράτειά του του θύλακα αυτού, στον οποίο κατοικούν κυρίως Αρμένιοι. Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποσχίσθηκε όταν κατέρρευσε η ΕΣΣΔ και η απόσχισή του οδήγησε σε δύο αιματηρούς πολέμους στα χρόνια του 1990 και το 2020.

On September 21, at the invitation of the @AzerbaijanPA , a meeting with representatives of the Armenian residents of the #Karabakh region of Azerbaijan has kicked off in the city of #Yevlakh .https://t.co/wZFyea8X2d pic.twitter.com/k53PNs3Pq5