Ν. Κορέα: Υπάρχουν αποδείξεις ότι η Β. Κορέα προμηθεύει με όπλα τη Χαμάς

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχουν αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή χρήση βορειοκορεατικών όπλων από τη Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η νοτιοκορεατική εφημερίδα JoongAng Daily ανέφερε σήμερα ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός αντιαρματικού εκτοξευτή πυραύλων F-7, που κατασκευάστηκε στη Βόρεια Κορέα και που χρησιμοποιούσε η Χαμάς. Οι σημάνσεις στον πυροκροτητή του όπλου ήταν γραμμένες στα κορεάτικα.

Έχουν υπάρξει εδώ και καιρό δημοσιεύματα για μια πιθανή συμφωνία αγοραπωλησίας όπλων μεταξύ Χαμάς και Βόρειας Κορέας. Η Πιονγκγιάνγκ διαψεύδει ότι χρησιμοποιήθηκαν βορειοκορεατικά όπλα στην επίθεση της Χαμάς και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Η NIS έδωσε στη δημοσιότητα χθες φωτογραφίες από ένα αποσυναρμολογημένο μπαζούκα και επιβεβαίωσε τις αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με πιθανές παραδόσεις όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Χαμάς.

Ανέφερε ότι συγκεντρώνει απτές αποδείξεις για το εύρος και το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων όπλων από τη Βόρεια Κορέα.

