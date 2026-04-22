Ν. Χριστοδουλίδης: Η ΕΕ χρειάζεται σαφές σχέδιο δράσης για κράτη-μέλη υπό επίθεση

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σαφούς και επιχειρησιακού πλαισίου αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση επίθεσης κατά κράτους-μέλους υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της συνόδου ηγετών της ΕΕ που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, υπογράμμισε ότι η ΕΕ καλείται να δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στο Άρθρο 42.7 των Συνθηκών, το οποίο προβλέπει αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε το Άρθρο 42.7 και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί αν ένα κράτος-μέλος ενεργοποιήσει αυτό το άρθρο. Θα προχωρήσουμε σε μια συζήτηση και θα προετοιμάσουμε, ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος ενεργοποιήσει το άρθρο, καθώς υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν».

Ένα ζήτημα με ιδιαίτερη βαρύτητα μετά το περιστατικό με πλήγμα drone σε βρετανική βάση στην Κύπρο, που ενεργοποίησε την κινητοποίηση ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού.

Ο Κύπριος πρόεδρος έθεσε επίσης το θέμα της συνύπαρξης υποχρεώσεων για χώρες που είναι ταυτόχρονα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, διερωτώμενος: «Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, αν ένα κράτος είναι ταυτόχρονα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ; Ποια θα είναι η αντίδραση;». Το ερώτημα σχετίζεται με την πιθανή επικάλυψη με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει συλλογική άμυνα.

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πλέον «κατανοούν τη σημασία» της στενότερης συνεργασίας με την περιοχή.

Επεσήμανε ότι η ΕΕ οφείλει να αξιοποιήσει καλύτερα τα γεωπολιτικά της εργαλεία, προειδοποιώντας: «Διαθέτουμε ένα ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο, το οποίο χάνουμε κυρίως εξαιτίας δικών μας λαθών», τονίζοντας πως απαιτούνται σύντομα συγκεκριμένες αποφάσεις, ιδίως στον τομέα της διεύρυνσης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ έχει συγκροτηθεί ομάδα «Friends of IMEC» με στόχο την προώθηση της πρωτοβουλίας, η οποία, όπως σημείωσε, εξακολουθεί να στερείται πιο συγκεκριμένων έργων.

«Μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τον Πρόεδρο Τραμπ, προκειμένου να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς πρόκειται για μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας την ανάγκη υλοποίησης πρόσθετων, συγκεκριμένων έργων.