Μόσχα: Σύλληψη πιλότου ουκρανικού αεροσκάφους που συνετρίβη σε ρωσικό έδαφος (pics)

Ένα μικρό ουκρανικό αεροσκάφος συνετρίβη σε ρωσική περιοχή, στα σύνορα με την Ουκρανία και ο πιλότος του συνελήφθη, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Το αεροπλάνο κατέπεσε κοντά στο χωριό Μπουτόφσκ, στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. «Ο πιλότος (Ουκρανός πολίτης), που επιχείρησε να φύγει προς το ουκρανικό έδαφος, συνελήφθη από μια μονάδα συνοριοφυλάκων» ανέφερε η FSB, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti.

A Ukrainian light-engine plane crashed in the Bryansk Region, according to the FSB Border Guard Service.



Propagandists published, allegedly, a photo of a Ukrainian pilot detained by the border guard unit in the Bryansk Region. pic.twitter.com/weucFvruv3