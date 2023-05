Μιανμάρ: 41 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Μόκα

Στους 41 ανέρχονται οι νεκροί και στους 100 οι τραυματίες στο κρατίδιο Ραχίν της Μιανμάρ, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Μόκα, την Κυριακή, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Ζημιές έχουν προκληθεί σε 864 σπίτια και 14 νοσοκομεία ή κλινικές.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για τον ισχυρότερο κυκλώνα που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, οι άνεμοι έφταναν έως τα 195 χιλιόμετρα την ώρα. Ο κυκλώνας έπληξε κυρίως τη Σίτουε, πρωτεύουσα του κρατιδίου Ραχίν, και το Κοξ Μπαζάρ στο Μπανγκλαντές, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι πρόσφυγες Ροχίνγκια.

A heartbreaking disaster! Mocha’s landfall point looks to be very close to the Myanmar /Bangladesh border, which houses the largest refugee camp in the world for the heavily persecuted Rohingya people. This is where the intersection of climate disaster and geopolitics meet. pic.twitter.com/rHQNanOYQD — Matthew Gross (@HurricaneAddict) May 13, 2023

Η επικοινωνία με τη Σίτουε, όπου ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι, παρέμενε δύσκολη χθες, Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες δεν επιτρέπουν να εκτιμηθεί ακόμη το εύρος των ζημιών στο κρατίδιο Ραχίν, όπου ζουν κυρίως μέλη της μειονότητας των Ροχίνγκια.

«Οι πρώτες πληροφορίες μας αφήνουν να εννοηθεί ότι οι ζημιές είναι σοβαρές», είχε υπογραμμίσει την Κυριακή το βράδυ το γραφείο συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Καταυλισμοί

Δεν υπάρχουν νεκροί στο Μπαγκλαντές, όπου οι αρχές απομάκρυναν 750.000 ανθρώπους από τις εστίες τους, διαβεβαίωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Όμως η χώρα είναι αντιμέτωπη με τις χειρότερες διακοπές ρεύματος εδώ και επτά μήνες, καθώς ο κυκλώνας Μόκα ανάγκασε και τους δύο πλωτούς τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Super cyclone ‘Mocha’ has killed hundreds of Rohingya in Myanmar IDP camp. International media is silent - the value of life differs with the color of skin. pic.twitter.com/EwwamsLmT7 — Ashok Swain (@ashoswai) May 16, 2023

Στο μεταξύ, στους αυτοσχέδιους καταυλισμούς των Ροχίνγκια –όπου ζουν σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε πρόχειρα καταλύματα– οι ζημιές είναι επίσης περιορισμένες και δεν υπήρξαν θύματα.

«Οι επιπτώσεις του κυκλώνα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σοβαρές, ωστόσο οι καταυλισμοί προσφύγων επηρεάστηκαν σημαντικά και χιλιάδες άνθρωποι έχουν άμεση ανάγκη από βοήθεια», προειδοποίησε ο ΟΗΕ

«Ο κυκλώνας Μόκα ήταν η πιο ισχυρή καταιγίδα που έχει πλήξει το Μπανγκλαντές μετά τον Σιντρ», είχε σημειώσει ο επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Μπανγκλαντές.

The #cyclone landed in #Myanmar and #Bangladesh.

Winds of 240 km/h which is a hurricane at the highest level -5. In its path is the world's largest refugeecamp for the Rohingya Fishermen and villages close to the sea in houses that are made of tin at best.1/2#CycloneMochaUpdate pic.twitter.com/7TghqnrPxk — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 14, 2023

Τον Νοέμβριο 2007 ο κυκλώνας Σιντρ προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 3.000 ανθρώπων και ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.