Μιανμάρ: 145 νεκροί από τον κυκλώνα Μόκα - Έχουν επηρεαστεί 800.000 άνθρωποι

Στους 145 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Μόκα στη Μιανμάρ, τη στιγμή που 800.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από το πέρασμά του, ανακοίνωσε νωρίτερα, την Παρασκευή 19 Μαΐου, ο ΟΗΕ.

«Τουλάχιστον 800.000 άνθρωποι που βρέθηκαν στην πορεία του κυκλώνα έχουν ανάγκη από έκτακτη επισιτιστική βοήθεια» στη Μιανμάρ, δήλωσε η Ανθέα Ουέμπ, αναπληρώτρια διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) για την Ασία και τον Ειρηνικό στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του ΟΗΕ από τη Γενεύη.

«Ο κυκλώνας προκάλεσε στο πέρασμά του μεγάλες ζημιές στο κρατίδιο Ραχίν της Μιανμάρ, με ισοπεδωμένα σπίτια, αποκλεισμένους δρόμους από τα ξεριζωμένα δέντρα, νοσοκομεία και σχολεία κατεστραμμένα αλλά και σοβαρά προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και τις γραμμές ηλεκτροδότησης», συμπλήρωσε.

Πηγή φωτ.: AP / Uncredited

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WFP) δραστηριοποιείται ήδη στη Μιανμάρ, αλλά πλέον έχει ανάγκη 60 εκατ. δολάρια για να προσφέρει επισιτιστική βοήθεια σε 2,1 εκατ. ανθρώπους, περιλαμβανομένων των 800.000 που επηρεάστηκαν από τον καταστροφικό κυκλώνα που έπληξε και το Μπανγκλαντές, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Ουέμπ επεσήμανε ότι οι στρατιωτικές αρχές, που κατέλαβαν την εξουσία στη Μιανμάρ με το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021, έδωσαν άδεια στο WFP να αποκτήσει πρόσβαση στις πλέον πληγείσες περιοχές, στις οποίες οι κυβερνητικές δυνάμεις επιδίδονται σε βίαιη καταστολή των αντιφρονούντων και αντάρτικων ομάδων εθνοτικών μειονοτήτων.

To WFP άρχισε να διανέμει εκτάκτως επισιτιστική βοήθεια στις οικογένειες που έχουν καταφύγει σε καταφύγια στο κρατίδιο Ραχίν και την περιοχή Μαγκουάι.

Υπενθυμίζεται ότι ο κυκλώνας Μόκα είναι η πιο ισχυρή καταιγίδα που έχει καταγραφεί εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια στην περιοχή, με ανέμους που έφταναν έως και τα 195 χιλιόμετρα την ώρα.

Έπληξε την Κυριακή την περιοχή μεταξύ της Σίτουε, πρωτεύουσας του κρατιδίου Ραχίν, στη Μιανμάρ, και το Κοξ Μπαζάρ του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιοι καταυλισμοί που ζουν εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια, οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τις διώξεις του στρατού.

The #cyclone landed in #Myanmar and #Bangladesh.

Winds of 240 km/h which is a hurricane at the highest level -5. In its path is the world's largest refugeecamp for the Rohingya Fishermen and villages close to the sea in houses that are made of tin at best.1/2#CycloneMochaUpdate pic.twitter.com/7TghqnrPxk