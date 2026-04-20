Σοβαρές καταγγελίες που προκαλούν αποτροπιασμό και έντονη ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από μαρτυρίες εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται από την ισραηλινή ιστοσελίδα Jusoor News και τη Daily Mail, τρομοκράτες της Χαμάς κακοποιούν σεξουαλικά και εκβιάζουν χήρες νεκρών μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης προκειμένου να τους εξασφαλίσουν οικονομικά βοηθήματα.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα δήλωσαν στην Daily Mail ότι οι ευάλωτες γυναίκες στη Γάζα φτάνουν έως και τις 60, με αναφορές για αύξηση των παιδικών γάμων και εγκυμοσύνων.

«Η σύζυγος ενός φίλου είχε ζητήσει από έναν διοικητή των Ταξιαρχιών Κασάμ (σ.σ. ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς) να τη βοηθήσει, αλλά εκείνος την εκμεταλλεύτηκε. Την βρήκαμε σε μια σκηνή στην περιοχή Γκαράμπλι, όπου μια ομάδα μελών του Κασάμ την κακοποιούσε σεξουαλικά. Ενημερώσαμε την ηγεσία, αλλά μας είπαν ότι έπρεπε να το αποσιωπήσουμε» αναφέρει ένας άνδρας.

Άλλη μαρτυρία από άνδρα που δήλωσε ότι ήταν μέλος των Ταξιαρχιών Κασάμ, έκανε λόγο ότι είχε ενημερωθεί η ηγεσία ότι ορισμένα μέλη των ταξιαρχιών εκμεταλλεύονταν τις «συζύγους των Μαρτύρων» αλλά δόθηκε διαταγή να κρατηθεί μυστικό. «Τους είπαμε ότι ήταν προσβολή στην τιμή και την αξιοπρέπειά μας», είπε.

Η Νούρ (σ.σ. δεν είναι το πραγματικό της όνομα), η οποία είναι διαζευγμένη μητέρα τεσσάρων παιδιών, μίλησε στην Daily Mail από τη Γάζα και περιέγραψε σεξουαλικό εξαναγκασμό σε αντάλλαγμα για βοήθεια.

«Πήγα σε μια ισλαμική φιλανθρωπική οργάνωση που διανέμει βοήθεια σε εκτοπισμένους και άπορους στη Γάζα. Με υποδέχτηκε ένας άντρας που έμοιαζε θρησκευόμενος, σαν σεΐχης. Είπε ότι θα με βοηθήσει. Του είπα ότι ήμουν χωρισμένη από τον σύζυγό μου. Είπε: "Χωρισμένη; Μια γυναίκα τόσο όμορφη όσο εσύ;"» είπε η γυναίκα σύμφωνα με την οποία ο άνδρας πήρε τον αριθμό τηλεφώνου της προτείνοντας μια βιντεοκλήση αργά το βράδυ.

«Είμαι πολύ νεότερη από αυτόν. Τον εμπιστευόμουν επειδή ήταν μεγαλύτερος. Τον έβλεπα σαν πατέρα. Είναι στην ηλικία του πατέρα μου, αλλά με παρενόχλησε ευθέως. Φοβόμουν, φυσικά. Με κυνηγούσε. Τον ρώτησα πώς μπορούσε να μου μιλάει έτσι. Και θα έπρεπε να ντρέπεται. Του είπα ότι θα τον αποκάλυπτα. Είπε: "Δεν μπορείς να με αποκαλύψεις, εγώ είμαι η κυβέρνηση εδώ"» κατέληξε η Νουρ.