Ο αριθμός των παράτυπων διελεύσεων μεταναστών στα σύνορα της ΕΕ μειώθηκε σχεδόν 40% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, όμως ο αριθμός των θανάτων έφθασε τους χίλιους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Frontex.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό συνοριακό οργανισμό, «οι κακές μετεωρολογικές συνθήκες στις κυριότερες μεταναστευτικές διαδρομές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεταξύ των κυριότερων παραγόντων που εξηγούν τη συνέχιση της ισχυρής μείωσης των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων».

Έτσι, τους τρεις πρώτους μήνες του 2026, «οι εντοπισμοί [διελεύσεις] μειώθηκαν 39% σε ετήσια βάση, με λίγο περισσότερες από 21.400 διελεύσεις να καταγράφονται», σύμφωνα με ανακοίνωση που βασίζεται σε προκαταρκτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Frontex.

Ωστόσο, μπορεί ο αριθμός των διελεύσεων να συνεχίζει να μειώνεται, όμως «το ανθρώπινο κόστος» εξακολουθεί να αυξάνεται, σημειώνει ο οργανισμός, παραθέτοντας έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, «σχεδόν 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τη ζωή τους στη Μεσόγειο από τις αρχές της χρονιάς», με πολλές από τις τραγωδίες αυτές να σημειώνονται «σε κακές καιρικές συνθήκες».

Η ανατολική Μεσόγειος ήταν η πιο πολυσύχναστη διαδρομή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο όλων των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ, ανέφερε ο Frontex, προσθέτοντας πως η διαδρομή της δυτικής Αφρικής κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση (83%).

Μείωση 58% καταγράφηκε στα χερσαία σύνορα της ανατολικής Ευρώπης.

Η διαδρομή της δυτικής Μεσογείου είναι η μοναδική που κατέγραψε αύξηση (+66%).

«Οι απόπειρες διάπλου της Μάγχης προς το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο από ανθρώπους που έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από εκείνους που η αναχώρησή τους εμποδίστηκε, μειώθηκαν 41% φθάνοντας τις 6.600», αναφέρει επίσης ο οργανισμός.

Ο Frontex προβλέπει επίσης ότι «η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να προκαλέσει νέους εκτοπισμούς πληθυσμού στην περιοχή τους επόμενους μήνες», ακόμη κι αν μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει «σημαντική επίπτωση» στη μεταναστευτική κατάσταση στα σύνορα της ΕΕ.

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν αναφέρονται στον αριθμό των εντοπισμών παράτυπων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι το ίδιο πρόσωπο μπορεί να έχει περάσει τα σύνορα περισσότερες από μία φορές από διαφορετικά σημεία.