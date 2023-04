Μεγάλη κινητοποίηση για την Ημέρα της Γης στο Λονδίνο

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε για την Ημέρα της Γης, σήμερα 22 Απριλίου, στο κέντρο του Λονδίνου. Την κινητοποίηση –η οποία θα συνεχιστεί την Κυριακή 23 και την Δευτέρα 24 Απριλίου– οργάνωσε η οικολογική οργάνωση Extinction Rebellion (XR), η οποία ιδρύθηκε το 2018 και είναι γνωστή για τις πρωτότυπες δράσεις της.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται τα Reuters και AFP, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε εορταστική ατμόσφαιρα. Μεταξύ άλλων, ακτιβιστές της οργάνωσης είχαν ανέβει σε φτερά αεροπλάνων και είχαν καταλάβει τις ράγες του μετρό.

Τον Ιανουάριο, όμως, η XR ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις θεαματικές και κάποιες φορές αμφιλεγόμενες δράσεις της προκειμένου να οργανώσει μια μεγάλη, πιο συμβατική διαδήλωση, για να καταγγείλει την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

