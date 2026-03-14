Μεγάλη φωτιά στην Ηλεία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Μαρτίου, σε δασική έκταση στην Ηλεία, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελαιώνα Πύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη, ωστόσο δεν απειλείται οικισμός.

Η φωτιά που καίει προς το χωριό Χειμαδιό, έχει αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά μέτωπα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα κι ένα αεροσκάφος. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται από το δύσβατο της περιοχής αλλά και από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον δυνάμεις για την ενίσχυση της επιχείρησης.