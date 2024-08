Μασκ: Μήνυση σε βάρος εταιρειών επειδή δεν διαφημίζονται στο X - «Έχουμε πόλεμο»

Μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας κατέθεσε το X του Ίλον Μασκ, σε βάρος εταιρειών, καθώς όπως υποστηρίζει, σταμάτησαν να διαφημίζονται στην εν λόγω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το X, οι εταιρείες αυτές συνωμότησαν παρανόμως για να μποϊκοτάρουν την πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να υποστεί απώλειες εσόδων ύψους «δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατέθεσε τη μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, όπου έχουν μετακομίσει από τον περασμένο μήνα τα κεντρικά γραφεία του Χ, κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων και εταιρειών μελών της όπως η βρετανική πολυεθνική Unilever, η αμερικανική εταιρεία παραγωγής γλυκών σνακ Μαρς, η δανέζικη εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Orsted και η CVS Health.

Ο Ίλον Μασκ, έγραψε στην πλατφόρμα του: «Δοκιμάσαμε για δύο χρόνια την ειρήνη, τώρα έχουμε πόλεμο».

We tried peace for 2 years, now it is war https://t.co/elgT62uDtF