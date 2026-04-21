Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Πολωνίας συζήτησαν τη Δευτέρα το ενδεχόμενο διεξαγωγής κοινών ασκήσεων, στο πλαίσιο μιας γαλλικής πρωτοβουλίας για την εμπλοκή συμμάχων στην πυρηνική αποτροπή της χώρας.

«Μεταξύ των θεμάτων που θα εξετάσουμε θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και οι κοινές ασκήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου στο πολωνικό λιμάνι του Γκντανσκ, απαντώντας σε ερώτηση για τη συνεργασία Παρισιού–Βαρσοβίας σε πυρηνικά ζητήματα.

Σύμφωνα με το Politico, η Γαλλία είναι η μοναδική πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νωρίτερα φέτος, ο Μακρόν ανακοίνωσε «μια νέα φάση στη γαλλική αποτροπή», σηματοδοτώντας μια ιστορική στροφή που προβλέπει μεγαλύτερο ρόλο για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης από τη συμμετοχή τους σε πυρηνικές ασκήσεις.

Η συνεργασία στην αποκαλούμενη «προωθημένη αποτροπή» περιλαμβάνει, πέραν της Πολωνίας, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Δανία και τη Σουηδία.

Η Πολωνία, η οποία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα πυρηνικού διαμοιρασμού των ΗΠΑ, επιδιώκει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αποτροπής έναντι της Ρωσίας.

«Αποφασίσαμε να ενταχθούμε σε μια ομάδα χωρών που προσκλήθηκαν από τη Γαλλία για συνεργασία», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. «Μια κλειστή ομάδα χωρών που κατανοούν την ανάγκη για ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου χρειαζόμαστε δυνατότητες πυρηνικής αποτροπής».

Η Γαλλία επιμένει ότι ο τελικός έλεγχος για τη χρήση των πυρηνικών της όπλων πρέπει να παραμείνει στο Παρίσι, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης γαλλικών μαχητικών με πυρηνικό οπλισμό σε χώρες-συμμάχους.

«Για να είμαι ειλικρινής, το να υπάρχουν Rafale με ατομικές βόμβες πάνω από την Πολωνία δεν είναι το όνειρό μου, αλλά ελπίζω να μην έχετε τέτοια σχέδια», είπε ο Τουσκ στον Μακρόν.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι οι ομάδες των δύο χωρών θα συζητήσουν επιλογές με στόχο την έναρξη επιχειρησιακών κινήσεων «τους επόμενους μήνες».

Παράλληλα, Γαλλία και Πολωνία υπέγραψαν συμφωνίες για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας στους τομείς του διαστήματος και του στρατιωτικού σχεδιασμού, ξεκινώντας με την προγραμματισμένη αγορά από την Πολωνία ενός γαλλικού στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου έως το τέλος του έτους.



