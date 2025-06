Μαίνεται η πυρκαγιά στη Σμύρνη - Εκκενώθηκαν τουλάχιστον 10 οικισμοί, κάηκαν σπίτια, έγιναν 17 συλλήψεις (pics&vids)

Μαίνεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή (29/06) στις 13:00 στα νότια και νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης, ανάμεσα στις περιφέρειες Σεφεριχισάρ και Μεντερές.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 70-117 χιλιομέτρων την ώρα, όπως είπε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Στη διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 44 εστίες στις δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Οι σειρήνες στο Αϊδίνιο ηχούσαν κάθε 15 λεπτά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης καθώς οι άνεμοι που έφταναν τα 117 χιλιόμετρα την ώρα καθήλωσαν τα ελικόπτερα αφήνοντας μόνο δύο αεροσκάφη να κάνουν ρίψεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουλεϊμάν Ελμπάν. «Την Κυριακή ξέσπασαν 77 νέες πυρκαγιές στην Τουρκία» συμπλήρωσε, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, από την Κυριακή, τουλάχιστον 10 οικισμοί έχουν εκκενωθεί. Οι σφοδροί άνεμοι δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά ελικόπτερα να παρέμβουν. Μόνο δύο αεροσκάφη έκαναν ρίψεις, βοηθώντας τις χερσαίες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, είπε ο Ελμπάν.

Πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν στην περιοχή του Σεφεριχισάρ, όπου η φωτιά απείλησε σπίτια.

O υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί δήλωσε ότι ξέσπασαν συνολικά 9 μεγάλες πυρκαγιές στη Σμύρνη, το Ντενιζλί, τη Μανίσα και το Αϊδίνιο και είπε: «Έχουμε 3 σοβαρές πυρκαγιές στη Σμύρνη. Οι παρεμβάσεις μας θα συνεχιστούν. Προς το παρόν έχουν εκκενωθεί 4 χωριά και 2 γειτονιές».

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι κάτοικοι κόβουν δέντρα στο χωριό Ουρκμέζ, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις φλόγες να πλησιάσουν στα σπίτια τους.

Μια άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μια χωματερή στο Γκαζιεμίρ, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απειλεί τη βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ, όπου έχουν την έδρα τους πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές κάηκε.

Το αεροδρόμιο της Σμύρνης έχει επίσης αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς την πόλη.

