Μάχη μεταξύ ανάμεσα στο φιλελεύθερο κόμμα του Ρόμπερτ Γκολόμπ και το φιλοτραμπικό κόμμα στο 28%

Το φιλελεύθερο κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκολόμπ, το Κίνημα για την Ελευθερία (GS), και η παράταξη του πρώην πρωθυπουργού, του τραμπικού Γιάνες Γιάνσα, το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS), εξασφαλίζουν από 28% περίπου των ψήφων μετά την καταμέτρηση του 90% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές στην Σλοβενία.

Πέντε ακόμη κόμματα αναμένεται να εισέλθουν στο σλοβενικό κοινοβούλιο και βάσει των πιθανών συμμαχιών, κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν φαίνεται σε θέση να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των 90 εδρών.