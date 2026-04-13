Μάγιαρ: Θα κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε μια νέα εποχή για την Ουγγαρία

Ο επερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ υποσχέθηκε σήμερα να κάνει ό,τι μπορεί «ώστε να εγγυηθεί μια νέα εποχή» για την Ουγγαρία έπειτα από 16 χρόνια υπό τη διακυβέρνηση του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.

«Διότι ο ουγγρικός λαός δεν ψήφισε υπέρ μιας απλής αλλαγής κυβέρνησης, όμως για μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», συμπλήρωσε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη, καλώντας τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, που πρόσκειται στον Όρμπαν, να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές, «όσο το δυνατόν συντομότερα», στις αρχές Μαΐου, καθώς, όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Σύμφωνα με τον νικητή των βουλευτικών εκλογών, τα αποτελέσματα της αναμέτρησης θα οριστικοποιηθούν έως την 4η Μαΐου το αργότερο και οι επιπρόσθετοι ψήφοι που θα προέλθουν από το εξωτερικό θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των εδρών που κέρδισε το Tisza ακόμα περισσότερο.

Ο Πέτερ Μαγιάρ συμπλήρωσε πως υπό μία κυβέρνηση του κόμματος του Tisza «ο πρωθυπουργός δεν θα είναι ένας βασιλιάς ήλιος, όπως υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ένας ηγέτης μιας ομάδας που συντονίζει (...) και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις των υπουργών του, ενώ θα σέβεται τα μέλη του κοινοβουλίου και τον ουγγρικό λαό».

Επιπλέον, ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός ευχαρίστησε σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα, που είχαν στενές σχέσεις με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, καθώς «αποδέχθηκαν» τη νίκη του.

«Σημειώνω πως το Κρεμλίνο εξέφρασε την άποψή του, όπως το Πεκίνο. Τους ευχαριστώ που αποδέχθηκαν με σεβασμό την απόφαση του ουγγρικού λαού και πως είναι ανοικτοί σε μια ρεαλιστική συνεργασία», υπογράμμισε.

Politico: Οι νικητές και οι χαμένοι από την ήττα του Όρμπαν στην Ουγγαρία

Έπειτα από 16 χρόνια αδιατάρακτης κυριαρχίας, ο Βίκτορ Όρμπαν υπέστη μια συντριπτική ήττα στις ουγγρικές εκλογές της 12ης Απριλίου, παραχωρώντας τη θέση του στον Πέτερ Μαγιάρ.

Η ανάδυση του Μαγιάρ δεν ήταν απλώς μια νίκη, αλλά ένας πολιτικός «σεισμός», καθώς το κόμμα του εξασφάλισε υπερπλειοψηφία 138 εδρών, δίνοντάς του την απόλυτη ισχύ να αναμορφώσει τη χώρα.

Οι μεγάλοι νικητές

Πέτερ Μαγιάρ και η νεολαία: Ο Μαγιάρ κατάφερε να κινητοποιήσει τη νέα γενιά, η οποία κατέκλυσε τους δρόμους της Βουδαπέστης γιορτάζοντας το τέλος της «απελπισίας». Η νίκη του θεωρείται θρίαμβος της ελπίδας έναντι του καθεστωτικού ελέγχου.

Βρυξέλλες-Ε.Ε.: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα αποχαιρετούν τον πιο «δύστροπο» ηγέτη της Ευρώπης. Με την απομάκρυνση του Όρμπαν, η Ε.Ε. ανακτά τη συνοχή της, καθώς παύει να υφίσταται το διαρκές βέτο σε κρίσιμες αποφάσεις.

Ουκρανοί: Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να ξεμπλοκάρει το δάνειο των 90 δισ. ευρώ που είχε παγώσει ο Όρμπαν. Ωστόσο, η νίκη είναι «γλυκόπικρη», καθώς ο Μαγιάρ παραμένει αντίθετος στην αποστολή όπλων και στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

Δημοσιογράφοι και γιατροί: Ο κλάδος της υγείας προσδοκά επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ η ανεξάρτητη δημοσιογραφία δικαιώνεται για τις αποκαλύψεις που διάβρωσαν την εικόνα του συστήματος Όρμπαν.

Οι μεγάλοι ηττημένοι

Βίκτορ Όρμπαν & Fidesz: Με μόλις 55 έδρες, ο Όρμπαν περιορίζεται στην αντιπολίτευση, βλέποντας το οικοδόμημα του «ανελεύθερου κράτους» να καταρρέει.

Το Κρεμλίνο: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει τον πολυτιμότερο σύμμαχό του εντός της Ε.Ε. και μια βασική πηγή εσωτερικών πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Ντόναλντ Τραμπ και ΤζέιΝτι Βανς: Η προσωπική στήριξη του Τραμπ και η επίσκεψη του Βανς στη Βουδαπέστη λίγες μέρες πριν τις κάλπες αποδείχθηκαν άκαρπες, στερώντας από την αμερικανική δεξιά το ευρωπαϊκό της προπύργιο.

Επιχειρηματική ελίτ: Οι στενοί φίλοι και συγγενείς του Όρμπαν (Μέσαρος, Τίμπορτς) βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο του νέου «Γραφείου Αποκατάστασης Εθνικού Πλούτου» για υποθέσεις διαφθοράς.

Όπως καταλήγει το Politico, η επόμενη μέρα βρίσκει την Ουγγαρία σε μια πορεία επιστροφής στις ευρωπαϊκές αξίες, με τον Πέτερ Μαγιάρ να υπόσχεται πως η χώρα «δεν θα είναι ποτέ ξανά ένας τόπος χωρίς συνέπειες».