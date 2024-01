Μ. Σχοινάς: Οι νέοι αποκτούν μεγαλύτερο λόγο στις πολιτικές της ΕΕ - Τι αλλάζει

Με βάση τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα δράσεις που δίνουν στους νέους μεγαλύτερο λόγο στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν και εμβαθύνουν τη διάσταση της νεολαίας σε μια σειρά από πολιτικές της ΕΕ.

Θέτοντας τις ανάγκες των νέων στο επίκεντρο, οι δράσεις αυτές εμπλέκουν τους νέους με ουσιαστικό τρόπο ενόψει των ευρωεκλογών του 2024 και στο εξής.

Κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών της ΕΕ, η Επιτροπή θα εφαρμόζει έναν «έλεγχο από τη νεολαία», ο οποίος θα διασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις των σχεδιασμών αυτών στους νέους λαμβάνονται συστηματικά υπόψη. Αυτό θα γίνει με τη διασφάλιση ότι τα υφιστάμενα εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και των εκτιμήσεων επιπτώσεων, χρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τα εργαλεία αυτά θα συμπληρωθούν με διάφορα ειδικά για τη νεολαία μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027.

Άλλες πρωτοβουλίες που θα περνούν από «youth check» περιλαμβάνουν:

Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης τον διάλογο της ΕΕ με τη νεολαία, τον μεγαλύτερο μηχανισμό συμμετοχής των νέων στην Ευρώπη, ευθυγραμμίζοντας την εστίαση του διαλόγου στενότερα με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε διάφορες συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των νέων σε πέντε τομείς πολιτικής που έχουν καίρια σημασία για τους νέους: υγεία και ευημερία, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση και κατάρτιση, διεθνής συνεργασία και ευρωπαϊκές αξίες, απασχόληση και ένταξη.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, η Επιτροπή, για παράδειγμα:

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Επιτροπής να φέρει την ΕΕ κοντά στους νέους, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2024 θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 19 Απριλίου και θα επικεντρωθεί στη δημοκρατική συμμετοχή και τις εκλογές, δύο μήνες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εβδομάδα θα γιορτάσει και θα προωθήσει την εμπλοκή, τη συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Οι δράσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα βασίζονται στις γνώσεις που προέκυψαν από το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Το Έτος περιελάμβανε περισσότερες από 13.000 δραστηριότητες που διοργανώθηκαν από περισσότερους από 2.700 ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, μεταξύ των οποίων τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ, οργανώσεις που εργάζονται με και για τους νέους και οι ίδιοι οι νέοι.

Στο πλαίσιο του Έτους, η Επιτροπή προσδιόρισε περισσότερες από 130 πρωτοβουλίες πολιτικής για τους νέους, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σε στενή συνεργασία με τους νέους.

Η σημερινή δράση για τη στήριξη της διάστασης της νεολαίας στις προτεραιότητες και τις πολιτικές της ΕΕ ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οργανώσεων βασικών ενδιαφερομένων, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.

«Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 ήταν ένα Έτος για τους νέους. Δημιουργήθηκε από κοινού με τους νέους. Τα μελλοντικά έτη θα πρέπει να είναι και δικά τους. Οι νέοι Ευρωπαίοι έχουν μια μοναδική προοπτική και έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές αποφάσεις. Είναι σημαντικό να μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί - όχι μόνο στις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές που είναι απαραίτητες για το μέλλον της Ευρώπης» δήλωσε σχετικά ο Αντιπρόεδρος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Οι νέοι είναι οι ηγέτες του αύριο, αλλά και οι τροποποιητές του σήμερα» πρόσθεσε η Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη νεολαία. «Η συμμετοχή τους είναι κρίσιμη, καθώς θα ζήσουν με τις συνέπειες των αποφάσεών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τους δίνουμε ισχυρότερη φωνή στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες τους σε τομείς σημαντικούς γι' αυτούς. Αυτή είναι η δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την επόμενη γενιά».

