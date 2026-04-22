Η Lufthansa προχωρά σε περικοπή 20.000 πτήσεων μικρών αποστάσεων το φετινό καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το αυξημένο κόστος καυσίμων, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Sky News, η γερμανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η απόφαση αυτή θα της επιτρέψει να εξοικονομήσει περίπου 40.000 τόνους καυσίμου έως τον Οκτώβριο, καθώς οι τιμές του jet fuel έχουν υπερδιπλασιαστεί. Οι περισσότερες περικοπές συνδέονται με το κλείσιμο της ζημιογόνου θυγατρικής CityLine και την απόσυρση 27 αεροσκαφών.

Η κρίση τροφοδοτείται από τη συνεχιζόμενη διαταραχή στις προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που έχει οδηγήσει σε εκτόξευση του κόστους για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O'Leary, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος διαταραχών στην προμήθεια καυσίμων ήδη από τον Μάιο, εάν συνεχιστεί η κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οι τιμές, αλλά και η διαθεσιμότητα.

Ανησυχία εξέφρασε και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ενδεχομένως αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών για μόλις έξι εβδομάδες.

Παρά τις περικοπές, η Lufthansa διευκρίνισε ότι αυτές αντιστοιχούν μόλις στο 1% επί του συνόλου, ενώ προχωρά σε αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού της δικτύου, καταργώντας μη κερδοφόρες γραμμές από τα βασικά της hubs σε Φρανκφούρτη και Μόναχο και ενισχύοντας δρομολόγια από Ζυρίχη, Βρυξέλλες και Βιέννη.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο διεθνές της δίκτυο και στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αν και οι πιέσεις στο κόστος αρχίζουν ήδη να μετακυλίονται στις τιμές των εισιτηρίων.