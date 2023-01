Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε σήμερα ότι το Λονδίνο επέβαλε κυρώσεις στον Γενικό Εισαγγελέα του Ιράν μετά την εκτέλεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Βρετανοϊρανού Αλιρεζά Ακμπαρί.

«Η επιβολή κυρώσεων σε αυτόν σήμερα τονίζει την αποστροφή μας για την εκτέλεση του Αλιρεζά Ακμπαρί», ανέφερε ο Κλέβερλι στο Twitter. «Ο Γενικός Εισαγγελέας βρίσκεται στο επίκεντρο της χρήσης της θανατικής ποινής από το Ιράν. Καλούμε το καθεστώς να λογοδοτήσει για τις φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπλήρωσε ο Βρετανός ΥΠΕΞ.

The UK has sanctioned Iran's

Prosecutor General.



Sanctioning him today underlines our disgust at Alireza Akbari's execution.

The Prosecutor General is at the heart of Iran's use of the death penalty.



We're holding the regime to account for its appalling human rights violations