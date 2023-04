Το Λονδίνο απομάκρυνε το διπλωματικό προσωπικό του από το Σουδάν

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας απομάκρυναν από το Σουδάν τα μέλη του βρετανικού διπλωματικού προσωπικού και τις οικογένειές τους, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

«Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε μια περίπλοκη και ταχεία απομάκρυνση από το Σουδάν των Βρετανών διπλωματών και των οικογενειών τους, σ' ένα πλαίσιο κλιμάκωσης της βίας και απειλών για το προσωπικό της πρεσβείας», έγραψε ο Ρίσι Σούνακ.

«Συνεχίζουμε να αναζητούμε όλες τις λύσεις για να βάλουμε τέλος στην αιματοχυσία στο Σουδάν και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των βρετανών υπηκόων που παραμένουν στη χώρα», πρόσθεσε ο επικεφαλής της συντηρητικής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας διευκρίνισε πως το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση «μαζί με τις ΗΠΑ, τη Γαλλίας και άλλους συμμάχους». Σ' αυτή συμμετείχαν «περισσότερα από 1.200 μέλη» των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ανακοίνωση αυτή από το Λονδίνο έγινε ενώ η Γαλλία και άλλες χώρες ανακοίνωσαν σήμερα την απομάκρυνση υπηκόων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσης πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «διεξήγαγαν μια επιχείρηση για να απομακρύνουν το προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης από το Χαρτούμ».

UK armed forces have completed a complex and rapid evacuation of British diplomats and their families from Sudan, amid a significant escalation in violence and threats to embassy staff.



