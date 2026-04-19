Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι θα είναι έτοιμος να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις ετοιμαστεί μια «μεγάλη συμφωνία» μεταξύ των δύο χωρών.

«Είμαστε έτοιμοι για μια συμφωνία, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί με τρόπο που να αντανακλά τα συμφέροντα τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Λουκασένκο σε συνέντευξη στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT.

Ο Λουκασένκο είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει υποστηρίξει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και χωρίς να στείλει λευκορωσικά στρατεύματα να πολεμήσουν εκεί, ανέφερε το Reuters.

Τον Μάρτιο, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Τζον Κόουλ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας ενδέχεται να επισκεφθεί σύντομα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ταξίδι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική ανατροπή για τον βετεράνο αυταρχικό ηγέτη, μετά από χρόνια κατά τα οποία αντιμετωπιζόταν ως παρίας λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υποστήριξής του προς τον Πούτιν στον πόλεμο.

Ο Λουκασένκο είπε ότι το Μινσκ είχε προσαρμοστεί στις δυτικές κυρώσεις και ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον θα πρέπει να υπερβαίνει την άρση των κυρώσεων.

«Έχουμε πολύ περισσότερα ζητήματα να επιλύσουμε, και αυτό είναι το αντικείμενο μιας μεγάλης συμφωνίας», είπε χωρίς να προσδιορίσει αυτά τα ζητήματα. «Μόλις ολοκληρώσουμε αυτό σε χαμηλότερο επίπεδο, είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με τον Ντόναλντ και να υπογράψουμε τη συμφωνία.»