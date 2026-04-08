Λέβιτ: Απαράδεκτο το αρχικό σχέδιο του Ιράν, πιο ρεαλιστικό το δεύτερο

Το πρώτο σχέδιο δέκα σημείων που υπέβαλαν οι Ιρανοί χαρακτηρίστηκε από τον Λευκό Οίκο ως ουσιαστικά ανεύθυνο και εντελώς απαράδεκτο, σε βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ και η διαπραγματευτική του ομάδα το απέρριψαν πλήρως, δήλωσε η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λανθασμένα ότι το σχέδιο αυτό είχε γίνει αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς η προθεσμία που είχε θέσει ο πρόεδρος πλησίαζε και ο αμερικανικός στρατός προχωρούσε σε πλήγματα κατά του Ιράν, το ιρανικό καθεστώς αναγνώρισε την πραγματικότητα ενώπιον της διαπραγματευτικής ομάδας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, οι Ιρανοί κατέθεσαν ένα εντελώς διαφορετικό, πιο σύντομο και ρεαλιστικό σχέδιο. Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του έκριναν ότι αυτό το τροποποιημένο σχέδιο παρείχε μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, η οποία θα ευθυγραμμιζόταν με την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ, εξήγησε η εκπρόσωπος.

Οι «κόκκινες γραμμές» του προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, παραμένουν αμετάβλητες. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα αποδεχόταν μια απλή λίστα επιθυμιών του Ιράν ως συμφωνία είναι απολύτως παράλογη, κατέληξε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ακόμα ανέφερε ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στους όρους της κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά το βράδυ της Τρίτης, είπε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να συζητούν το θέμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, θα αναχωρήσει για το Πακιστάν όπου το Σάββατο θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εκπρόσωπος είπε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξ αρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα.

Η Λέβιτ υποστήριξε εξάλλου ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Για το Ορμούζ, είπε ότι η Ουάσινγκτον παρατηρεί αύξηση των διελεύσεων πλοίων μετά τη συμφωνία.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή