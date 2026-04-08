Λ. Οίκος: Ο Τραμπ θα συζητήσει με Ρούτε το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις ΗΠΑ καθώς δεν στήριξαν τη χώρα στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.

«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας ότι επικαλείται επακριβώς μια δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πρόσθετα ότι είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους», πρόσθετε.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που πρόκειται να συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα συζητήσει μαζί του την πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμμαχία, τόνισε η Λέβιτ.

