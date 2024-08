Κύμα ζέστης θα πλήξει το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ

Προειδοποιήσεις για έντονο αλλά σύντομο κύμα ζέστης απηύθυναν την Τετάρτη οι αρχές σε σχεδόν 60 εκατομμύρια Αμερικανούς, λόγω των αποπνικτικών θερμοκρασιών που αναμένονται στο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, που ωστόσο δεν θα διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Μια ημέρα ζέστης ρεκόρ αναμένεται» στις βορειοανατολικές πολιτείες της χώρας, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον.

«Πίνετε πολλά υγρά, παραμείνετε σε κλιματιζόμενους χώρους, μείνετε μακριά από τον ήλιο και να επικοινωνείτε με τους συγγενείς και τους γείτονές σας», συνέστησαν οι μετεωρολόγοι.

Hot temperatures + high humidity are expected across the St. Louis Metro area & parts of the Ohio Valley, Mid-Atlantic, & Puerto Rico today (8/28).



Many daily high temp records may be broken.



Stay cool & healthy with our heat safety tips:https://t.co/WRqiinoHNq@NWS pic.twitter.com/6cfyAszsom