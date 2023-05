Έκλεισαν στις 17:00 το απόγευμα οι κάλπες στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία. Λόγω της μαζικής συμμετοχής, η διαδικασία θα παραταθεί για λίγο στα εκλογικά τμήματα όπου σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές.

Στα εκλογικά κέντρα έφτασαν για να ψηφίσουν ακόμα και ηλικιωμένοι σε φορεία ή έχοντας μαζί τους μπουκάλες οξυγόνου.

A voter in Turkey’s Sanliurfa went to the polling station with her oxygen mask on pic.twitter.com/kfPE0DAsJO

Ο συνολικός αριθμός των ψηφοφόρων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό είναι 64 εκατομμύρια.

Σχεδόν 5 εκατομμύρια (4,9 εκατ. για την ακρίβεια) ψηφοφόροι κλήθηκαν να ψηφίσουν για πρώτη φορά σήμερα. Εάν οι προεδρικές εκλογές περάσουν στον δεύτερο γύρο, 2.435 νέοι ψηφοφόροι θα προστεθούν στον αριθμό των ψηφοφόρων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Σημειώνεται ότι στην Τουρκία, δεν υπάρχουν exit polls. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, Εμπουμπεκίρ Σαχίν, κανένα αποτέλεσμα δεν θα μεταδοθεί πριν τις 21:00.

«Σύμφωνα με τις αποφάσεις της YSK, είναι εντός του πεδίου των εκλογικών απαγορεύσεων να δίνονται τα αποτελέσματα των εκλογών πριν από τις 21:00. Είναι νομική αναγκαιότητα».

• Polls are closed as counting process begins

• There are still long queues in some places, they will be allowed to vote

• Erdogan comes to Ankara to closely follow the results as race is very tight

• Calm day https://t.co/GOqqNAjGsQ