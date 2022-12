Ανδρας που κατηγορείται ότι κατασκεύασε την βόμβα που ανατίναξε την πτήση 103 της Pan Am επάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας το 1988 κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το BBC επικαλούμενο πληροφορίες των αρχών της Σκωτίας.

Ο Αμπού Αγκίλα Μασούντ συνελήφθη μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του από τις αμερικανικές αρχές πριν από δύο χρόνια, διευκρινίζει το BBC.

Abu Agila Masud, the man accused of being the bombmaker in the Lockerbie terrorist attack on Pan Am flight 103, is now in US custody, authorities say. https://t.co/47LsTnLNQm