Κουβέιτ: Σοβαρές ζημιές σε μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μετά από την επίθεση ιρανικού drone

Η πετρελαϊκή κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) στο Κουβέιτ ανέφερε σήμερα «σοβαρές υλικές ζημιές» μετά από την επίθεση ενός ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές σε λειτουργικές μονάδες της.

Η KPC ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, προσθέτοντας ότι συνεργεία εργάζονται, ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο, αλλά και για να εμποδιστεί προληπτικά η επέκτασή τους σε άλλες εγκαταστάσεις.

Πλάνα «καταρριφθέντων αμερικανικών αεροσκαφών» δημοσίευσε η ιρανική τηλεόραση

Πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν συντρίμμια αρκετών αμερικανικών αεροσκαφών στο Ιράν, έπειτα από την επιχείρηση υψηλού ρίσκου για τη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου, του οποίου το μαχητικό F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το ιρανικό έδαφος την Παρασκευή.

Στα πλάνα φαίνεται ένα εκτεταμένο πεδίο με συντρίμμια αεροσκαφών που εξακολουθούν να καπνίζουν. Διακρίνονται επίσης κατεστραμμένα τμήματα αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και ό,τι φαίνεται να είναι κινητήρες turboprop. Δεν είναι σαφές σε ποιον τύπο αεροσκάφους ανήκουν.