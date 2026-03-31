Επικοινωνία Κόστα με Πεζεσκιάν: Διασφαλίστε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» έκανε γνωστό πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απευθύνοντας έκκληση για «αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση».

Ο κ. Κόστα κάλεσε το Ιράν «να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής» και «να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ». Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας «τις ευρύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια που θέτει το Ιράν».

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

«Η τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Σήμερα, σε τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνα έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, για την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και για την ανάγκη όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο. Η απώλεια αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αθώων παιδιών στο σχολείο Μινάμπ, είναι βαθιά λυπηρή.

Για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, προέτρεψα το Ιράν να σταματήσει τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής και να συνεργαστεί στο διπλωματικό πεδίο, ιδίως με τον ΟΗΕ, για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ.

Πρέπει να υπάρχει χώρος για διπλωματία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και για μια βιώσιμη λύση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ευρύτερες ανησυχίες για την ασφάλεια που θέτει το Ιράν.»