Κορεατική χερσόνησος

Η Βόρεια Κορέα παρουσιάζει «πολύ σημαντική αύξηση» στην ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Η διπλωματικά απομονωμένη χώρα πιστεύεται ότι λειτουργεί πολλαπλές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, ένα βασικό στάδιο στην κατασκευή πυρηνικών κεφαλών, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μία στην πυρηνική εγκατάσταση του Γιονγκμπιόν, την οποία η Πιονγιάνγκ φέρεται να έθεσε εκτός λειτουργίας μετά από διαπραγματεύσεις, αλλά την οποία επανενεργοποίησε αργότερα το 2021.

Ο εμπλουτισμός ουρανίου μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική, και σύμφωνα με τους ειδικούς πιο αποτελεσματική, οδό για την απόκτηση υλικού κατάλληλου για την κατασκευή όπλων εκτός από την επανεπεξεργασία αναλωμένου πλουτωνίου που εξάγεται από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα.

«Στις περιοδικές μας αξιολογήσεις, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση των δραστηριοτήτων» του αντιδραστήρα του Γιονγκμπιόν, δήλωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, σε συνέντευξη Τύπου στη Σεούλ την Τετάρτη.

Η υπηρεσία είχε επίσης παρατηρήσει αύξηση των δραστηριοτήτων στη μονάδα επανεπεξεργασίας και στον αντιδραστήρα ελαφρού νερού του Γιονγκμπιόν, καθώς και την ενεργοποίηση άλλων εγκαταστάσεων, ανέφερε ο Γκρόσι.

«Όλα αυτά υποδηλώνουν μια πολύ σοβαρή αύξηση των δυνατοτήτων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας στον τομέα της παραγωγής πυρηνικών όπλων, η οποία εκτιμάται σε μερικές δεκάδες κεφαλές», είπε, αναφερόμενος στη Βόρεια Κορέα με την επίσημη ονομασία της.

Η Βόρεια Κορέα, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της πυρηνική δοκιμή το 2006, υπόκειται σε πλήθος κυρώσεων του ΟΗΕ για τα απαγορευμένα προγράμματα όπλων της.

Έχει δηλώσει ότι δεν θα παραδώσει ποτέ τα πυρηνικά της όπλα.

Ερωτηθείς εάν η Ρωσία βοηθά την πυρηνική ανάπτυξη της Βόρειας Κορέας, ο Γκρόσι είπε ότι ο ΔΟΑΕ δεν είχε παρατηρήσει «τίποτα συγκεκριμένο σχετικά με αυτό».

Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει χερσαίες δυνάμεις και πυρομαχικά πυροβολικού για να υποστηρίξει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ παρατηρητές αναφέρουν ότι η Πιονγιάνγκ λαμβάνει σε αντάλλαγμα στρατιωτική τεχνολογική βοήθεια από τη Μόσχα.

Δορυφορικές εικόνες από τον Απρίλιο υποστήριξαν την αξιολόγηση του ΔΟΑΕ, ανέφερε το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα τις ΗΠΑ. Αυτές έδειξαν την ολοκλήρωση ενός εργοστασίου εμπλουτισμού ουρανίου, ικανό να παράγει υλικό κατάλληλο για όπλα, ανέφερε το κέντρο σε έκθεση.

Την Τετάρτη (15/04), ο Γκρόσι δήλωσε ότι ο οργανισμός δεν είχε δει καμία απόδειξη χρήσης ρωσικής τεχνολογίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Οι αναφορές σε μια συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες πέρυσι φαίνεται να περιορίζονται σε μη στρατιωτικά πυρηνικά έργα, αν και είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, πρόσθεσε.

«Η στροφή προς τα πυρηνικά όπλα δεν θα προσφέρει ποτέ σε καμία χώρα μεγαλύτερη ασφάλεια», δήλωσε ο Γκρόσι, αλλά αντίθετα θα μπορούσε να προκαλέσει διάδοση.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Νότιας Κορέας για την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων, ο Γκρόσι κάλεσε τη Σεούλ να συνεργαστεί στενά με τον οργανισμό για την αποτροπή των κινδύνων διάδοσης, με επίσημες συνομιλίες να ξεκινούν σχετικά με το θέμα.

Οι ναυτικοί αντιδραστήρες θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς το πυρηνικό καύσιμο στα υποβρύχια μπορεί να παραμείνει χωρίς επιθεώρηση για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια των αποστολών.

«Είναι ουσιαστικής σημασίας αυτή η δραστηριότητα να μην ευνοεί τη διάδοση πυρηνικών όπλων», δήλωσε ο Γκρόσι, προσθέτοντας ότι ο ΔΟΑΕ θα επιδιώξει μια «αδιάσειστη εγγύηση» κατά οποιασδήποτε εκτροπής του υλικού.