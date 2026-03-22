Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν δυο κτίρια - Επτά άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, ενώ σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο. Πιθανή αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι μια έκρηξη φυσικού αερίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

⚪️ #SONDAKİKA | İstanbul Fatih'te bir bina çöktü.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Σύμφωνα με την Hurriyet, το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι επτά άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια μετά την κατάρρευση.

Στη συνέχεια, ένα ακόμη άτομο ανασύρθηκε από τα ερείπια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία, ενδεικτικό της ετοιμότητας για τυχόν απεγκλωβισμούς.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, βοηθώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση των ερειπίων και στην αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.

Η ανακοίνωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης

Μετά το περιστατικό, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε:

«Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».



