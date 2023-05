Κομισιόν: Νιγηρία, Ν. Αφρική στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που είναι τρωτές στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε σήμερα τον κατάλογο των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν στρατηγικές ελλείψεις στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Συγκεκριμένα, στον κατάλογο προστέθηκαν η Νιγηρία και η Νότια Αφρική ενώ αφαιρέθηκαν η Καμπότζη και το Μαρόκο.

We've updated the list of high-risk third country jurisdictions with deficiencies in their anti-money laundering/countering the financing of terrorism regimes.



Nigeria and South Africa have been added to the list.



Cambodia and Morocco have been delisted.