Κίνα: Ρεκόρ ταξιδιών στο εσωτερικό - 9,41 δισ. μετακινήσεις από αρχές Φεβρουαρίου έως μέσα Μαρτίου

Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών έφτασε ο αριθμός των Κινέζων που ταξίδεψαν στο εσωτερικό της χώρας για την τουριστική σεζόν του Spring Festival, από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαρτίου.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, οι οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις επιβατών στην Κίνα ανήλθαν συνολικά σε 9,41 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όπως μετέδωσε το Bloomerg, η υψηλή κίνηση επιβατών συμβάλλει στις προσπάθειες του Πεκίνου να μετατοπίσει την οικονομία προς μια ανάπτυξη που βασίζεται στην κατανάλωση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν θέσει την επέκταση της εγχώριας ζήτησης ως κορυφαία προτεραιότητα για το 2026.

Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των δαπανών των νοικοκυριών και της εμπιστοσύνης, καθώς η κινεζική οικονομία απομακρύνεται από την εξάρτηση από τις εξαγωγές και τις επενδύσεις εν μέσω ενός πιο αβέβαιου παγκόσμιου σκηνικού.