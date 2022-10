Κίνα: Νέο βίντεο της απομάκρυνσης του Χου Τζιντάο από την αίθουσα του Συνεδρίου

Ο πρώην ηγέτης της Κίνας, Χου Τζιντάο τσακωνόταν για κάποια επίσημα έγγραφα στιγμές πριν απομακρυνθεί εκτός αίθουσας από το συνέδριο του Κομμουνιστικού κόμματος.

Όπως δείχνει νέο βίντεο που τραβήχτηκε από το Channel News Asia προηγήθηκε ένα λεπτό διακριτικής, υψηλού επιπέδου διαχείρισης η οποία όμως δεν στέφθηκε με επιτυχία οπότε ένας αξιωματούχος ανέλαβε να απομακρύνει τον 79χρονο Χου που παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματος πριν από δέκα χρόνια.

Το περιστατικό που από το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αποδόθηκε σε αδιαθεσία του, δεν μεταδόθηκε στην Κίνα, καθώς οι υπεύθυνοι λογοκρισίας έσπευσαν να σβήσουν το όνομα του απ' όλες τις σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο της χώρας. Έφτασαν μάλιστα να σβήσουν και το όνομα του γιου του Χου Χαιφένγκ, σύμφωνα με τον Guardian.

New video of the moments before former top leader Hu Jintao was escorted out

There's wrangling over some documents. Xi speaks to man who then tries to persuade Hu to leave.

Doesn't debunk state media's explanation that it was his health, but deepens the mystery @OutFrontCNN pic.twitter.com/R0DQ0xlslR