Κίνα: Ακροβάτισσα πέφτει στο κενό και σκοτώνεται την ώρα της παράστασης

Τις συνθήκες θανάτου Κινέζας ακροβάτισσας, η οποία έπεσε στο κενό ενώ εκτελούσε νουμέρο ρουτίνας με τον σύζυγό της, το βράδυ του Σαββάτου, ερευνούν οι κινεζικές Αρχές.

Βίντεο δείχνει το ζευγάρι να ανεβαίνει ψηλά στον αέρα με τη βοήθεια ενός γερανού. Καθώς περιστρέφονται ανεβαίνοντας, η γυναίκα κρέμεται από τον άντρα με τα χέρια της πίσω από το κεφάλι του.

Στη συνέχεια η γυναίκα φαίνεται να χάνει τη λαβή της και πέφτει στο έδαφος.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1