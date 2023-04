Τουρκία εκλογές

Η έκκληση του αντιπάλου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις τουρκικές εκλογές, Κεμάλ Κιλισντάρογλου για πλουραλισμό και ανεκτικότητα στην Τουρκία είναι μια προσπάθεια να έρθει σε αντίθεση με τον Τούρκο πρόεδρο, όπως αναφέρει το Politico.

Η γενναία παραδοχή του Κιλιστνάρογλου ότι είναι Αλεβίτης, δηλώνοντας ανοιχτά ότι είναι μέλος της θρησκευτικής μειονότητας της Τουρκίας, έχει προκαλέσει αίσθηση ενώ το μήνυμά του που μεταδόθηκε σε βίντεο έγινε viral ξεπερνώντας τις 50 εκατομμύρια προβολές. Το ίδιο το tweet προβλήθηκε περίπου 70 εκατομμύρια φορές. Το βίντεο έχει λάβει μέχρι στιγμής πάνω από 360.000 likes, με πολλούς Αλεβίτες να το σχολιάζουν και να εκφράζουν τις εμπειρίες τους από τις διακρίσεις.

«Συζητώντας για την αλεβιτική του ταυτότητα (που θεωρείται ταμπού στην Τουρκία), ο Κιλιτσντάρογλου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια του Ερντογάν», έγραψε στο Twitter ο Σονέρ Τσαγκαπτάι, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον.

Turkish opposition presidential candidate Kilicdaroglu can deny Erdogan control of the polarizing narrative, without wielding the instruments available to the latter. Discussing his Alevi identity (considered taboo in 🇹🇷), Kilicdaroglu is pulling the rug from under Erdogan's feet https://t.co/D7SkAIds2B