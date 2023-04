Κίεβο: Σύγχυση για την αιτία έντονης λάμψης στον ουρανό - Δεν ήταν δορυφόρος μας λέει η NASA (vids)

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας τεράστια λάμψη που φώτισε για λίγα δευτερόλεπτα τον νυχτερινό ουρανό του Κιέβου, προκαλώντας ποικίλα σχόλια σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Something major just lit up the night skies over Kyiv. Waiting to hear what it was.



So far people are guessing that it's either a meteorite, a NASA satellite, or just an old boring Russian missile shot down by the Ukrainian air defense. #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/MCQ96qijoy