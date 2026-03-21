Κατζ: Θα κλιμακωθεί σημαντικά η ένταση των πληγμάτων στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ τόνισε ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα θα ενταθούν.

«Αυτή την εβδομάδα, η ένταση των πληγμάτων που θα πραγματοποιήσουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ο αμερικανικός στρατός εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των υποδομών στις οποίες βασίζεται θα κλιμακωθεί σημαντικά», ανέφερε κατά τη διάρκεια αξιολόγησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ο Κατζ είπε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο να συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, να αποκεφαλίσει τους διοικητές του και να ματαιώσει τις στρατηγικές του δυνατότητες, μέχρι να εξαλειφθεί κάθε απειλή ασφαλείας για το Κράτος του Ισραήλ και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι ισχυρές και το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ είναι ισχυρό και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι», κατέληξε.