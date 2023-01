Καθιστική διαμαρτυρία οικογενειών θυμάτων της έκρηξης στη Βηρυτό

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οικογένειες θυμάτων της έκρηξης, που είχε σημειωθεί στις 4 Αυγούστου 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού και στοίχισε τη ζωή σε 215 ανθρώπους, προκάλεσε τραυματισμούς σε 6.500, και καταστροφές σε συνοικίες ολόκληρης της λιβανικής πρωτεύουσας.

Σκοπός της διαμαρτυρίας των οικογενειών μπροστά από το δικαστικό μέγαρο της Βηρυτού, η υποστήριξη του ανεξάρτητου δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, ο οποίος έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα και διώκεται για ανυπακοή λόγω της αποφασιστικότητάς του να συνεχίσει τις έρευνές του για την τραγωδία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το AFP. Γύρω από το δικαστικό μέγαρο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Tomorrow, January 26, the families of the victims of the Beirut Port explosion will participate in a sit-in outside of the Palace of Justice at 11 am to protest the overreach and improper intervention by Public Prosecutor Ghassan Oueidat into the Port Explosion investigation. https://t.co/RGViB9j3K7