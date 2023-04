Καταλονία: Ξηρασία 32 μηνών - Χωρίς νερό από τις 10 το βράδυ

Ξηρασία 32 μηνών επικρατεί στην Καταλονία με την κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο δυσβάσταχτη μετά τις διακοπές νερού που σημειώνονται τη νύχτα σε κάποιες περιοχές, με ορισμένους κατοίκους να μην προλαβαίνουν ούτε να πλυθούν.

Αυτό αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία οι δεξαμενές νερού είναι γεμάτες μόνο κατά 26%. Συνολικά στην Ισπανία, οι βροχοπτώσεις είναι μειωμένες κατά 21% φέτος, ενώ η περίοδος των πυρκαγιών, αντί για καλοκαίρι ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, εκατό χιλιόμετρα βόρεια από τη Βαλένσια, αποτεφρώνοντας 53.000 εκτάρια.

Σε χωριό της Καταλονίας που τροφοδοτείται από βυτιοφόρα, οι διακοπές υδροδότησης γίνονται από τις δέκα το βράδυ έως τις επτά το πρωί. Οι κάτοικοι της βορειοανατολικής Ισπανίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γεμίζουν μπουκάλια και κατσαρόλες με νερό, κυρίως για να πλένουν το πρόσωπο και τα δόντια τους.

Η ΕΡΤ υπογραμμίζει ότι η Καταλονία και η Ανδαλουσία είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Σε βαθμό που, στην λίμνη Σάου, κοντά στη Βαρκελώνη, επανεμφανίστηκε η εκκλησία του χωριού που είχε βυθιστεί τη δεκαετία του 1960 όταν χτίστηκε φράγμα στην περιοχή.

VIDEO A centuries-old church and a huge megalithic complex are among the underwater monuments that have resurfaced in Spain as a severe drought causes water levels in reservoirs to plunge pic.twitter.com/39P1Jq1PKr