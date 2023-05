Καναδάς: Tο κύμα δασικών πυρκαγιών δεν έχει φτάσει ακόμα στην κορύφωσή του (pics&vid)

Οι δασικές πυρκαγιές συνέχιζαν να μαίνονται χθες, Κυριακή, ευνοούμενες από τη συνέχεια ενός θερμού και ξηρού καιρού στην Αλμπέρτα, στον δυτικό Καναδά, όπου είναι ακόμη "πολύ νωρίς" για να λεχθεί ότι το κύμα των πυρκαγιών έφτασε στην κορύφωσή του, σύμφωνα με τα σωστικά συνεργεία.

Πάνω από πέντε εκατομμύρια στρέμματα έχουν ήδη καεί σε αυτήν την επαρχία, όπου χθες το βράδυ υπολογίζεται ότι 88 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούσαν να είναι ενεργές, έναντι 76 την Πέμπτη, οι 27 από τις οποίες εξακολουθούσαν να μαίνονται ανεξέλεγκτα.

Sound up:



Wildfire ROARS as stand of trees goes up all at once this afternoon.



Northwest Alberta. #ABfire #abwildfires pic.twitter.com/0CrZ3CQgxd